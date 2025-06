Španija po golijadi v Stuttgartu prek Francozov v finale Lige narodov 24ur.com Nogometaši Španije so v polfinalu Lige narodov s 5:4 premagali Francoze. La Roja je že po prvem polčasu vodila z 2:0, v drugem nato je svoje vodstvo že povišala na 5:1, s tremi zaporednimi zadetki pa so nato galski petelini zmago aktualnih evropskih prvakov že postavili pod vprašaj. Toda Španci so uspeli zadržati nalet Francozov in si priigrati nastop v finalu, v nedeljo se bodo za naslov prvakov...

