Še dve zlati kolajni slovenskih kajakašev na EP Sportal Slovenska reprezentanca v spustu na divjih vodah nadaljuje z izjemnimi predstavami na evropskem prvenstvu v Mezzani. Po sredinem naslovu evropskega prvaka v klasiki je Simon Oven tokrat sodeloval pri še dveh zlatih odličjih. Skupaj z Nejcem Žnidarčičem in Anžetom Urankarjem so postali še dvakratni ekipni evropski prvaki v klasičnem spustu in sprintu na divjih vodah.

