V novi Demokraciji preberite: Osemdeset let mučeništva žrtev komunističnih zločincev Demokracija Piše: Bogdan Sajovic Pred osemdesetimi leti se je na naših tleh zgodil množičen zločin, ki so ga zagrešili komunisti pod vodstvom jugoslovanskega komunističnega diktatorja Josipa Broza Tita. Stotine grobišč je še vedno neraziskanih, morilce pa nekateri še vedno častijo kot heroje. Tako tudi zločinsko ideologijo, ki je pokolu botrovala. V teh dneh mineva osemdeset let, odkar so komunisti po koncu ...

