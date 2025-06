Lačni slon se je po hrano odpravil kar ... v trgovino RTV Slovenija Tajce te dni zabava posnetek lačnega divjega slona, ki je iz nacionalnega parka Khao Yai prilomastil v bližnjo vas, vstopil v trgovino z živili in si postregel s sendvičem in sladkarijami. Povzročil ni nobene škode, za njim so ostali le blatni odtisi.

