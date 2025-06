Obeta se prometno precej obremenjen konec tedna Lokalec.si Obeta se prometno precej obremenjen konec tedna. Izrazito povečan promet na Darsu pričakujejo od danes, pa vse do ponedeljka. V nekaterih evropskih državah, na primer v Avstriji in Nemčiji, je namreč binkoštni ponedeljek dela prost dan. V delu južne Nemčije pa se začenjajo tudi dvotedenske počitnice. Povečan promet v smeri proti slovenski in hrvaški obali pričakujejo že danes popoldne, še bolj int ...

Sorodno













Omenjeni Avstrija

DARS

Hrvaška

Ljubljana

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Borut Pahor

Srečko Katanec

Eva Boto