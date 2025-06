Huda delovna nesreča v Lovrencu na Pohorju Lokalec.si Na območju Lovrenca na Pohorju je danes prišlo do hude delovne nesreče. Voznik traktorja je med delom na strmem terenu izgubil nadzor nad vozilom, ki se je začelo kotaliti. Pri tem je padel iz traktorja in utrpel hujše poškodbe. Na kraj so poleg gasilcev in reševalcev posredovali tudi helikopterski reševalci, ki so poškodovanega prepeljali v UKC Maribor. Policija in pristojne službe okoliščine nesreče še preiskujejo.

