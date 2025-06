Piše: Gašper Blažič

Slovenija namerava okrepiti odnose s Palestino, potem ko jo je junija lani priznala kot neodvisno in samostojno državo, so včeraj sporočili z vlade, potem ko je premier Robert Golob ob prvi obletnici priznanja dajal pompozne izjave za medije. Vse to pa pomeni, da je Palestina za vlado Roberta Goloba prioriteta, ne samo v zunanji politiki, ampak tudi na drugih področjih.

Memor