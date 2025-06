VIDEO: Vzhodna: Kje je projekt onkologije in katere so druge investicije v UKC Maribor? Lokalec.si V oddaji Vzhodna o težko pričakovani nadgradnji mariborske onkologije in drugih ključnih investicijah v UKC Maribor- V tokratni oddaji Vzhodna smo se posvetili eni izmed najpomembnejših zdravstvenih tem za severovzhodno Slovenijo – nadgradnji mariborske onkologije in drugim investicijam v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor. V studiu so se nam pridružili Ivan Osrečki, v. d. direktor Urada ...

Sorodno





Omenjeni Klinični center

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Andreja Katič

Tina Maze

Nataša Pirc Musar

Zoran Janković