'Nikoli več ne bom. To je zelo pomembno' 24ur.com David Klobasa, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in član državnega sveta, je zaradi alkohola ostal brez izpita in brez avtomobila. Policija ga je v mesecu dni kar dvakrat ujela pri vožnji v opitem stanju. O odstopu, kot kaže, ne razmišlja. Dejstvo je, da je pitje alkohola v Slovenji normalizirano. Pijemo ga, ko proslavljamo in ko žalujemo. Gost v oddaji 24UR ZVEČER je bil sociolog, ...

