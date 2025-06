Zastrupitve otrok zaradi sladkarij s polsintetičnim kanabinoidom, še vedno so na voljo v trgovinah, zato pozor Lokalec.si Po poročanju medijev je UKC Ljubljana potrdil že tri primere mladoletnikov, ki so bili hospitalizirani zaradi zastrupitve s polsintetičnim kanabinoidom HHC-C9 (CC9), poroča 24ur.com. Najnovejši primer vključuje otroka, mlajšega od 14 let. Ta je zaužil pokajoče kristale z okusom jagode, prodajane pod imenom Dynamite Popping Candy. V prejšnjih dveh primerih sta mladostnika vdihavala CC9 in imela po ...

