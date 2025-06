Policisti in kriminalisti opravili hišne preiskave na domu župana Lokalec.si Včeraj zjutraj so policisti in kriminalisti opravili hišne preiskave na Občini Žužemberk, prav tako pa naj bi obiskali dom žužemberškega župana Jožeta Papeža. Policijska uprava Novo mesto je potrdila, da zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo podajati informacij o konkretnih osebah, poročajo Slovenske novice. Po neuradnih, a zanesljivih virih naj bi bila občina in župan pod drobnogledom zaradi ...

