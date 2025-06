Triglav se širi v Italijo in napoveduje rast poslovanja; delnica na rekordu Finance Skupina Triglav začenja poslovati na italijanskem trgu avtomobilskih zavarovanj, kjer bo sodelovala z italijansko zavarovalno-zastopniško družbo Prima Assicurazioni in pozavarovalnico Ageas Re, so sporočili prek

Sorodno



Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Andreja Katič

Tina Maze

Nataša Pirc Musar

Zoran Janković