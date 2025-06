Konec ljubezni med Trumpom in Muskom: njun odnos z žalitvami in grožnjami postaja vse bolj razgret Demokracija Piše: C. R. Nekdanja politična zaveznika Donald Trump in Elon Musk sta se v četrtek zapletla v ogorčeno izmenjavo obtožb in žalitev na družbenih omrežjih, pri čemer je predsednik ZDA namignil na možnost odpovedi vladnih pogodb za Muskova podjetja, milijarder pa mu je vrnil s plazom groženj in celo namignil na potrebo po ustavni obtožbi. Spor, ki se je začel z Muskovimi kritikami predloga proračun ...

