Zapora avtoceste med Blagovico in Vransom zaradi sanacije dilatacije domžalec.si Zaradi sanacije dilatacije bo ta konec tedna začasno zaprt odsek avtoceste A1 med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru. Zapora bo potekala v dveh terminih: od petka, 6. junija, od 20.00 do sobote, 7. junija, do 8.00,

v nedeljo, 8. junija, od 4.00 do 24.00. V tem času bo na priključku Trojane omogočen le izvoz iz smeri Maribora. Obvoz bo urejen po regionalni cesti med priključkoma Blagovi ...

Sorodno





























Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Tanja Fajon

Tadej Pogačar

Andreja Katič