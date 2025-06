Onkraj bodečih žic - projekt italijanskih in slovenskih pasijoncev Družina

V Novi Gorici so v četrtek, 5. junija, predstavili projekt Calvario, Kalvarija – Onkraj bodeče žice, ki ga v okviru Evropske prestolnice kulture Nova Gorica in Gorica 2025 pripravljata združenji pasijoncev iz Slovenije in Italije.

