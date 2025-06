Nove poletne železniške povezave Svet 24 Slovenske železnice (SŽ) za prihajajočo poletno sezono uvajajo nove vlakovne povezave, ki bodo potnikom omogočale še več udobnih povezav med ključnimi turističnimi destinacijami in sicer iz slovenskih krajev do Zagreba, Pulja, Budimpešte in Varšave ter nazaj.

