Ta vikend vabljeni na morje – voda je čista, a na cestah pričakujte zastoje domžalec.si Kopalna sezona se je uradno začela 1. junija in vse kaže, da nas ta konec tedna čaka pravi poletni uvod – odlična kakovost morske vode ter temperature, ki vabijo na obalo. Če razmišljate, kam za vikend, je slovenska obala vsekakor vabljiva izbira. A pozor – na cestah proti morju pričakujte tudi povečano število vozil in morebitne zastoje. Po podatkih Agencije RS za okolje so vse morske kopalne vod ...

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Tanja Fajon

Tadej Pogačar

Andreja Katič