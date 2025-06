MED9 soglasno podprl pobudo Klampferjeve; na Svetu TTE poziv k evropskemu satelitskemu sistemu Vlada RS Ministrica za digitalno preobrazbo mag. Ksenija Klampfer se je 5. in 6. junija 2025 v Luksemburgu udeležila dveh pomembnih dogodkov na evropski ravni. Slovenijo je zastopala na dogodku predstavnikov držav skupine MED9 in na zasedanju Sveta EU za promet, telekomunikacije in energijo (TTE) v formatu telekomunikacij.

