Tragična prometna nesreča na Hrvaškem: umrli mati in 7-letna hči, nista bili pripasani Lokalec.si Na državni cesti D1 med Kupljenovom in Pojatno na Hrvaškem se je 5. junija zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrli 44-letna voznica in njena 7-letna hčerka. Voznica je zapeljala na nasprotni pas in trčila v tovornjak z litvanskimi registrskimi tablicami, ki je prevažal prikolico z osebnimi avtomobili. Trčenje je bilo tako silovito, da sta obe vozili zleteli s cestišča, navaja Index.hr. O ...

