Zaradi poostrenega nadzora letos na hadžu najmanj romarjev v zadnjih 30 letih 24ur.com Muslimanski verniki so v Savdski Arabiji opravili zadnji večji obred letošnjega tradicionalnega romanja v Meko, simbolno kamenjanje hudiča, s čimer so obeležili začetek praznika kurban bajram. Tudi letošnji hadž spremljajo visoke temperature, so pa savdske oblasti sprejele vrsto ukrepov za boljšo zaščito romarjev pred vročino. Zaradi poostrenega nadzora se je sicer letos romanja udeležilo najmanj...

