Kaj je šlo narobe v razmerju Dakote Johnson in Chrisa Martina? 24ur.com Igralka Dakota Johnson in pevec Chris Martin naj bi se po skoraj osmih letih razšla. Kot je za US Sun povedal vir blizu 35-letne zvezdnice franšize 50 odtenkov sive in 48-letnega člana skupine Coldplay, naj bi na njun razhod vplivala razlika v letih in nestrinjanje glede želje po skupnih otrocih.

