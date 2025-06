Najprej so ga izgnali, sedaj so ga v državo pripeljali sami 24ur.com Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v četrtek prvič doslej v državo vrnila neupravičeno izgnanega migranta. Državljana Gvatemale so aprila izgnali v Mehiko kljub sodni prepovedi, zvezni sodnik iz Bostona Brian Murphy pa je vladi kasneje odredil, naj ga pripeljejo nazaj v ZDA.

