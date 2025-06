21 lokacij za 21 let: mreža knjižnic pod krošnjami tudi letos po Sloveniji in v zamejstvu RTV Slovenija Projekt Knjižnica pod krošnjami vstopa v tretje desetletje s širšim naborom lokacij bralnih otokov na prostem. Poleg osmih lokacij po Ljubljani bodo do sredine septembra prisotni tudi v 13 drugih krajih po Sloveniji in v zamejstvu.

