ZDUS: "Kolektiv Drame ni razdvojen temveč enoten v zaskrbljenosti in zahtevi po spremembah" RTV Slovenija Ravnateljica SNG Drama Vesna Jurca Tadel odstopila, ZDUS izrazil podporo kolektivu. Opozarjajo na sistemske težave, slabe delovne pogoje in neupoštevanje strokovnih izhodišč, kar vodi v nezadovoljstvo zaposlenih in nezaupanje v vodstvo.

