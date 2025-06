Objavljen javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere Vlada RS Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) je objavila javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere (JR RZK). Namenjen je vzpostavitvi povezave med raziskovalnim in gospodarskim okoljem ter krepitvi raziskovalnega potenciala institucij znanja in razvojno naravnanih gospodarskih subjektov. Za razpis je na voljo 10 milijonov evrov.

