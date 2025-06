Carlo Ancelotti navdušen kljub 0:0 ob debiju na klopi Brazilije RTV Slovenija V karieri sem bil na klopi več kot 1800 tekem, a ta je bila prva v vlogi selektorja državne reprezentance in v srcu sem čutil nekaj posebnega. Vesel sem, da lahko sodelujem z nogometno zvezo Brazilije in zame je to darilo, da sem tukaj.

Sorodno