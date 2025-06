Medtem ko je AMD Orehova vas, kjer so nekoč organizirali dirke za svetovno prvenstvo v motokrosu, morala prvič po več kot 60 letih delovanja odpovedati javno prireditev – dirko državnega prvenstva, ki so jo želeli izvesti to nedeljo, so v projekt organizacije dirke za svetovno prvenstvo v razredih MXGP in MX2, za katerega v Sloveniji ni dovolj posluha in sredstev, resno zagrizli Hrvati.



