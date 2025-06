Maximarket: do fekalnega onesnaženja vode prišlo ob vzdrževalnih delih SiOL.net Do fekalnega onesnaženja vode v Maximarketu je prišlo ob vzdrževalnih delih v poslopju, so danes za STA potrdili pri podjetju Mercator. Na rezultate analiz, ki se izvajajo v tujini, še čakajo. Po neuradnih informacijah spletnega Dnevnika je vzrok onesnaženja vode sicer hladilna voda za gašenje morebitnega požara v poslopjih na Trgu republike.

