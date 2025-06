MJU kupil kitajske ključke USB z virusi Slo-Tech Avtor Matej Huš Ministrstvo za javno upravo (MJU) kupilo ključke USB, ki so imeli nameščeno zlonamerno programsko opremo, je danes prvi poročal 24ur.com. Ta se je začela širiti po več organih v javni upravi, zato so o incidentu obvestili vsa ministrstva in občine. Urad za informacijsko varnost je incident potrdila in pojasnila, da je na virusih črv, ki naj takoj ne bi pomenil nevarnosti. Gre za soramezno star in ...

Sorodno





















Omenjeni kibernetski napadi

Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Tanja Fajon

Luka Mesec

Robert Golob

Zlatko Zahovič