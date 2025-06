Pacienti pred ZD Kamnik čakali več ur: vrsta vse od zgornjega nadstropja do dvorišča SiOL.net V Zdravstvenem domu Kamnik je danes potekala opredelitev v ambulanti družinske medicine nove zdravnice družinske medicine. V zdravstvenem domu in pred njim so številni pacienti v dolgi vrsti čakali več ur, so poročali mediji. Na ministrstvu za zdravje opozarjajo, da je za zagotavljanje mreže na primarni ravni pristojna občina.

