Luka Modrić praznuje: Sin dopolnil 15 let 24ur.com Luka Modrić je z objavo galerije fotografij obeležil rojstni dan svojega prvorojenca. Uspešen nogometaš je sinu Ivanu namenil nekaj lepih besed in mu zaželel čudovito praznovanje. 39-letni Hrvat ima poleg 15-letnika še dve hčerki, Emo in Sofijo, ki sta se mu rodili v dolgoletnem zakonu z izbranko Vanjo.