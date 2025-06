Borut Pahor se gre biznis Dnevnik Vladajoča politika in njeni sateliti so si zadnji teden dali duška. Našli so grešnega kozla, ki jih je odrešil vseh težav. To je bivši predsednik Borut Pahor. Ni šlo za klasično iskanje krivcev, ki so nekaj zafurali, nekaj speljali na napačno pot,

Omenjeni Borut Pahor Najbolj brano Osebe dneva Luka Božič

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Benjamin Savšek

Tadej Pogačar