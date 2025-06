Kam so izginili avtoštoparji in koliko poti sploh še opravimo peš? Svet 24 Na naših cestah je vse več prometa, prometni zastoji so na dnevnem redu, pri čemer sta v številnih vozilih le en ali dva potnika. A za nekatere je vseeno rešitev deljenje prevozov, mladi so naklonjeni okolju prijaznejšim načinom mobilnosti. Po drugi strani telefon in slušalke preveč uporabljajo v prometu.

