»Že res, da sta naši mesti obmejni, vendar nesreče ne poznajo meja,« je včeraj dejal goriški odbornik Francesco Del Sordi o kompleksnih vajah, ki jih pod imenom GOin4Safety v teh dneh skupno izvajajo slovenske in italijanske lokalne oblasti in enote iz sistema zaščite in reševanja. Obsežna čezmejna vaja se odvija v občinah Gorica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Ajdovščina. Projekt, ki je nastal ...