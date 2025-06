Objavljen nov javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva Vlada RS Ministrstvo za javno upravo je danes objavilo Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2025. Z javnim razpisom v skupni vrednosti 15,75 milijona evrov bomo v naslednjih dveh letih sofinancirali 115 mentorjev in koordinatorjev prostovoljstva ter 110 delovnih mest v nevladnih organizacijah.

