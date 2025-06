Zdravnik zlorabil skoraj sto pacientk, napade je snemal Dnevnik Na enajindvajset let zapora so obsodili norveškega zdravnika, ki je v dvajsetih letih zlorabil skoraj sto žensk, starih med 14 in 67 let. Napade je snemal, med zlorabami pa uporabljal tudi deodorant.

