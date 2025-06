V nedeljo popoldne bodo na severovzhodu Slovenije možna krajevna neurja, opozarja Arso. Za severovzhod države je objavil oranžno opozorilo, za ostale predele, razen za Primorsko, ki do ponedeljka ostaja v zelenem, pa rumenega. V ponedeljek bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ob čemer so objavili rumeno opozorilo. V FJK bo dogajanje prav tako bolj živahno v gorah, najmanj pa v južnejših p ...