Španska operacija razbila mrežo otroške pornografije: Med pridržanimi tudi zdravnik in učitelj Maribor24.si Policisti so v okviru mednarodne operacije proti otroški pornografiji pridržali 20 osumljencev iz 12 držav v Evropi ter Severni in Latinski Ameriki.

Sorodno















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić

Jan Oblak

Matjaž Kek