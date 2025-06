Felix z zanimanjem raziskuje novo okolje in z užitkom zoba grozdje Svet 24 Medved Felix, ki so ga pred slabim mesecem preselili iz Kočevja v medvedje zatočišče Bärenwald Arbesbach v Avstriji, se v svojem novem domu dobro počuti. Po tritedenski karanteni so ga pred dnevi izpustili v ograjen prostor v gozdu, ob tem je tudi zaplaval v ribniku, so sporočili iz društva za dobrobit živali AniMa (Animals Matter).

