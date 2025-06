ODLIČNO: Kanuist Luka Božič do pete zmage v svetovnem pokalu! Lokalec.si Slovenski kanuist Luka Božič je zmagal na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Seu d’Urgellu. Potem ko je v kvalifikacijah zabeležil peti čas, je bil v finalu še prepričljivejši in je še enkrat dokazal, da mu olimpijska proga v Španiji ustreza. Tu je bil leta 2019 tudi tretji na svetovnem prvenstvu. Tokrat je drugouvrščenega Britanca Adama Burgessa premagal za sekundo in 17 s ...

