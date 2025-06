Na Paradi ponosa 350 udeležencev, skupina mladih 'skušala izzvati konflikt' 24ur.com Parade ponosa, ki jo je v Mariboru organiziral Mladinski kulturni center (MKC) Maribor, se je po navedbah centra udeležilo okoli 350 ljudi. Pozvali so k strpnejši, bolj vključujoči in srčni družbi. Dogodek je potekal mirno, se je pa ob robu prizorišča zbrala skupina protestnikov na protishodu, so sporočili.

Sorodno





















Omenjeni Maribor

Parada ponosa Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Božič

Benjamin Savšek

Robert Golob

Nataša Pirc Musar