Krka zasluženo dobila tretjo tekmo in izid v seriji znižala na 1:2 24ur.com Košarkarji Krke so v tretji tekmi finala lige OTP banka premagali Cedevito Olimpijo z 88:81 in tako izid v zmagah znižali na 1:2. Pri zmagovalcih je najbolj izstopal Niko Bačvić z 20 točkami, pri Ljubljančanih pa Danilo Tasić s 17.

Sorodno