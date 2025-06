Nemci proti morju: 45-kilometrska kolona in pet ur čakanja 24ur.com Soboto so v prometu zaznamovali številni zastoji. Vse do popoldneva so bili zastoji na več avtocestnih odsekih po državi ter na nekaterih regionalnih in lokalnih cestah. Na avstrijskih avtocestah pa je ob prazničnem podaljšanem koncu tedna obtičalo na tisoče vozil. Blizu mesta Golling ob meji z Nemčijo na Solnograškem je nastala 45 kilometrov dolga kolona.

Sorodno

























Omenjeni Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Zmago Sagadin

Janez Janša

Jan Polanc