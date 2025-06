Spor Muska in Trumpa se seli v vesolje: kaj bo z astronavti na misiji? 24ur.com Spor med Elonom Muskom in Donaldom Trumpov dobiva nove razsežnosti. Po ostrih besedah, ki sta si jih izmenjala na družbenih omrežjih, je Musk Trumpu odgovoril, da bo iz obratovanja umaknil vesoljsko plovilo Dragon. Plovilo je trenutno edino, s katerim lahko na mednarodno vesoljsko postajo, kjer je trenutno sedem astronavtov, prepeljejo tovor in posadko. Kako bi se ti v primeru, da Musk grožnje ur...

Sorodno



Omenjeni Donald Trump

Elon Musk Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Božič

Robert Golob

Benjamin Savšek

Nataša Pirc Musar