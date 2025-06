Slovenke pred domačim turnirjem po tretjo zmago Sportal Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ob 16. uri na Portugalskem igrala četrto tekmo zlate evropske lige. Njene tekmice bodo gostiteljice, proti katerim bodo Slovenke iskale tretjo zmago. V soboto so prvi poraz doživele proti Ukrajinkam, ki so premagale tudi Portugalsko. Varovanke Alessandra Oreficeja bodo prihodnji teden gostile turnir zlate evropske lige v Velenju, kjer se bodo merile z Grčijo in Španijo.

