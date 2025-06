V živo: Portugalke po hudem boju do drugega osvojenega seta Sportal Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pravkar igra četrto tekmo zlate evropske lige, na Portugalskem se meri z gostiteljicami. Slovenke so v soboto izgubile prvo tekmo, boljše so bile vodilne Ukrajinke. Varovanke Alessandra Oreficeja bodo prihodnje teden turnir zlate lige igrale v Velenju. Uvodni niz je s 25:21 pripadel Portugalkam, ki so večji del drugega niza vodile, a so Slovenke v zaključ...

Sorodno









Omenjeni Portugalska

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Primož Trubar

Janez Janša