V živo: Slovenke pred domačim turnirjem po tretjo zmago Sportal Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca na Portugalskem igra četrto tekmo zlate evropske lige. Njene tekmice so gostiteljice, proti katerim Slovenke iščejo tretjo zmago. V soboto so prvi poraz doživele proti Ukrajinkam, ki so premagale tudi Portugalsko. Varovanke Alessandra Oreficeja bodo prihodnji teden gostile turnir zlate evropske lige v Velenju, kjer se bodo merile z Grčijo in Španijo.

