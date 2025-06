Pet hektarjev gozda v primežu požara, ki so ga gasilci že pogasili 24ur.com V gozdu med Smlednikom in Trbojami, kjer je v soboto izbruhnil požar, so dopoldne pogasili še zadnja žarišča. Opoldne so gasilci, ki so bili na straži tudi ponoči, požarišče zapustili, območje bodo še pregledovali, je za STA dejal namestnik poveljnika Gasilske zveze Medvode Andrej Šušteršič. Ocenjuje, da je požar zajel okoli pet hektarjev gozda.

