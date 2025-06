Tadej Pogačar presenetil vse, tudi samega sebe: Že zdaj lahko dirko zapustim srečen Sportal V spektakularnem zaključku uvodne etape 77. kriterija po Dofineji so se namesto sprinterski asov za etapno zmago udarili kar favoriti za skupno zmago, med njimi trije najbolj izraziti, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel, pa tudi specialist za klasike Mathieu van der Poel. Slovenski as je v epskem sprintu premagal vse in presenetil tudi samega sebe. "Tega resnično nisem pričakoval," je priznal v cilju.

