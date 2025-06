Papež Leon: Kjer je ljubezen, ni prostora za predsodke in logiko izključevanja Družina

Papež Leon XIV. je pred molitvijo Raduj se, Kraljica nebeška in blagoslovom ob sklepu maše na binkoštno nedeljo na Trgu sv. Petra pozdravil vernike, se zahvalil vsem predstavnikom cerkvenih skupnosti, ki so prišli na jubilej, in povabil, naj po priprošnji Device Marije izprosimo od Svetega Duha dar miru.

